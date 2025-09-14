Tamberi e Jacobs in gara nella serata di Tokyo a 4 anni dagli ori olimpici

Il velocista desenzanese ha in ogni caso dichiarato dopo la gara di ieri di non essere per niente soddisfatto, e di ritenere di valere molto meglio in virtù dei riscontri e delle sensazioni avute in allenamento, mostrandosi anche qualche ora dopo in una successiva dichiarazione certo di poter lottare sino in fondo per raggiungere la finale, per cui dovrà arrivare tra i primi due nella sua prova o realizzare uno dei due migliori tempi tra gli altri, ricordando come i suoi principali avversari nella gara odierna siano su tutti lo statunitense campione olimpico e mondiale Noah Lyles, ieri 9"95, il nigeriano Kajinsola Ajayi ieri addirittura al personale di 9"88, il sudafricano Akani Simbine, ieri 10"02 e il giamaicano Ackeem Blake ieri 10"07.