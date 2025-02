Tamberi annuncia in diretta durante il Festival di Sanremo che continua l'attività agonistica

Tamberi, che compirà 33 anni il prossimo 1° giugno, è l'unico atleta italiano capace di vincere nella sua specialità del salto in alto, almeno una volta, ogni più importante titolo internazionale possibile, e sarà presente domani pomeriggio dalle 14,30 presso l'Hotel Miramare Palace di Sanremo, per una conferenza stampa indetta dal suo sponsor BMW Italia, in cui presumibilmente parlerà più nel dettaglio dei suoi programmi agonistici dell'anno.