Pallavolo, Lega A: "Supercoppa in Arabia grande traguardo"

"Avremo un campionato con 12 squadre che rappresentano l'elite della Pallavolo italiana e mondiale e soprattutto una grande novità quest'anno che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso, però speriamo che poi si possa ricredere. Porteremo per la prima volta nella storia dello sport italiano che non sia il calcio, un grande evento di uno sport di squadre come appunto la Pallavolo all'estero. Disputeremo la nostra Supercoppa in Arabia Saudita il 7 e l'8 di novembre. Quindi sarà un grande traguardo, un grande successo per aprire mercati nuovi, per aprirsi anche a mentalità produttori nuovi e per diffondere la Pallavolo italiana nel mondo non più di quanto già sia diffuso". Lo ha detto Massimo Righi, presidente Lega pallavolo Serie A, intervenendo al Festival dello Sport di Trento nel corso dell'evento "Il volley dei fenomeni".