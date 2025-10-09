Logo SportMediaset
Calcio

Serie A, Pulisic miglior giocatore mese di settembre

09 Ott 2025 - 18:02
Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Milan Christian Pulisic. La consegna del trofeo - rende noto la Lega Serie A - avverrà nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Christian Pulisic, che ha superato campioni del calibro di Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026. "Tre gol e due assist in 147 minuti sono la firma di Christian Pulisic sul fantastico mese di settembre del Milan - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Il fantasista rossonero ha saputo imporsi da subito anche nel nuovo scacchiere tattico pensato da Allegri, confermando la sua grande duttilità e intelligenza tattica. Da quando è arrivato in Serie A, il capitano della nazionale statunitense si è dimostrato uno dei calciatori più decisivi del nostro campionato, dotato di ottima tecnica, grande applicazione e continuo desiderio di migliorarsi". 

