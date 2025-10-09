Esordio ok per Cannavaro, Uzbekistan batte Kuwait 2-0 in amichevole
09 Ott 2025 - 17:48
09 Ott 2025 - 17:48
Esordio con vittoria per Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. La selezione uzbeka ha battuto 2-0 in amichevole il Kuwait grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Shomurodov al 10' e di Erkinov al 19'.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.