ATLETICA

Jacobs ai pm sul caso di presunto spionaggio: "Tortu non si è mai scusato, ma nessun astio con lui"

Il velocita italiano ha risposto alle domande dei pm sull'inchiesta di presunto spionaggio

02 Set 2025 - 18:07
© IPA

© IPA

Marcell Jacobs parla ai pm nell'ambito dell'inchiesta per cui è indagato il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, poiché avrebbe avviato un'indagine personale al fine di accertare la possibile assunzione di sostanze dopanti da parte dell'oro olimpico di Tokyo 2021.

I pm hanno sentito Jacobs in merito al suo rapporto con il compagno di staffetta Tortu: "Mi ha mandato un messaggio e poi ci siamo sentiti telefonicamente, ma non per parlare di ciò che era emerso. Voleva semplicemente capire come stavo e capire se c'era dell'astio direttamente nei suoi confronti, soprattutto perché facciamo la staffetta insieme e il gruppo è sempre stato molto unito. Io gli ho fatto capire di non avere alcun tipo di problema con lui".

Giacomo Tortu è indagato per concorso in intercettazioni abusive per aver commissionato al gruppo dell'agenzia di investigazione Equalize e all'ex superpoliziotto Carmine Gallo, morto a marzo, l'acquisizione di informazioni su esiti di analisi del sangue svolti da Jacobs tra il 2020 e il 2021. 

Un testimone che avrebbe accompagnato Giacomo Tortu a un incontro con Carmine Gallo ha raccontato al pm di Milano Francesco De Tommasi che il fratello di Filippo Tortu gli disse che "aveva avuto notizie da un giornalista e aveva sospetti sull'utilizzo di doping da parte di Jacobs", stessa frase riferita nel corso di un presunto incontro con l'ex superpoliziotto.

marcell jacobs
filippo tortu

