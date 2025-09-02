Jacobs ai pm sul caso di presunto spionaggio: "Tortu non si è mai scusato, ma nessun astio con lui"

I pm hanno sentito Jacobs in merito al suo rapporto con il compagno di staffetta Tortu: "Mi ha mandato un messaggio e poi ci siamo sentiti telefonicamente, ma non per parlare di ciò che era emerso. Voleva semplicemente capire come stavo e capire se c'era dell'astio direttamente nei suoi confronti, soprattutto perché facciamo la staffetta insieme e il gruppo è sempre stato molto unito. Io gli ho fatto capire di non avere alcun tipo di problema con lui".