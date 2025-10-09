Under 21, Baldini: "I miei giovani sono già adulti"

"I ragazzi mi stupiscono sempre: un mese fa avevo visto un gruppo forte, coeso, pieno di volontà e talento ma in questi tre giorni si sono superati", Silvio Baldini, alla seconda tornata da tecnico dell'Under 21, affronta domani a Cesena la Svezia, avversario solido, nella terza partita di qualificazione all'Europeo di categoria. E lo fa con la consapevolezza che i suoi azzurrini, primi con la Polonia a punteggio pieno dopo due partite, si sono preparati nel mondo giusto. "Si sono allenati a grande intensità, vedo una voglia di stare insieme, di allenarsi, di ridere, scherzare e comunicare fra di loro. Questo mi riempie il cuore: poi le partite sono un'altra storia, ma quando si preparano così bisogna avere fiducia senza paura di niente". Baldini vede calciatori "forti tecnicamente, talentuosi, in campo si aiutano: lo vedo, lo noto, quando parlano fra di loro e questo mi sorprendere. Sono giovanissimi, ma già adulti". L'avversario di domani, la Svezia, viene da una vittoria e una sconfitta. "La mia difficoltà domani - dice Baldini - sarà su chi mandare in tribuna, che è una grande ingiustizia. Fra questi ragazzi nessuno la merita; ma avendo due partite ci sarà bisogno di tutti", l'aggiunta, in riferimento alla partita di martedì prossimo contro l'Armenia. Della partita di domani ha parlato anche Francesco Camarda: "La scorsa convocazione purtroppo non sono potuto venire, ma nello sport c'è sempre una seconda possibilità - ha dichiarato il giovanissimo attaccante del Lecce -. Sono qui per cogliere questa opportunità: siamo un bel gruppo, abbiamo qualità, giochiamo bene e anche fuori c'è una grande sintonia. Se ci crediamo tutti insieme possiamo arrivare in alto". A chi lo definisce un predestinato, Camarda replica di non sentirsi tale e di "vivere tutto questo con serenità, cercando di vivere sempre nel presente. Ora poi sto in Nazionale e penso solo ad aiutare i miei compagni ad arrivare alla vittoria". La Svezia ha raccolto finora una vittoria con la Nord Macedonia e una sconfitta con il Montenegro e contro l'Italia cercherà l'impresa per non rischiare di rimanere già tagliati nel girone di qualificazione.