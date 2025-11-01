Simonelli pronto per le nuove sfide del 2026 in nome del suo manga preferito

"Si è vero fa molto ridere ma fa anche capire quanto nel nostro sport come in tutti gli altri gli ostacoli veri non sono quelli che si trovano in gara, ma quelli che bisogna affrontare e superare durante tutto l'anno sia fuori stagione che in stagione. Gli infortuni sono sempre dietro l'angolo e bisogna saperli affrontare nel miglior modo possibile per superarli ancora meglio, e per questo ci tengo a fare un particolare ringraziamento al mio intero staff che tutto l'anno mi ha seguito, supportato e aiutato anche nei momenti più difficili. Quello che il 2025 mi ha lasciato dentro credo sia stato, oltre al grandissimo lavoro che è stato fatto dalle persone che mi circondano, anche dalla mia testa, che nonostante tutte le difficoltà continuava a ripetermi di non mollare, e l'ho ascoltata sempre per cui sono fiero di me stesso".