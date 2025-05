Simonelli e Folorunso impegnati nel Grand Slam Track di Filadelfia

Tra le tante appassionanti sfide in programma c'è un'attesa ancora maggiore del solito per la statunitense Sydney McLaughin-Levrone, atleta simbolo del GST in virtù della sua fenomenale carriera che a soli 25 anni l'ha già vista vincere 4 ori olimpici e 3 mondiali sempre in discipline sui 400 metri, in particolare su quelli con ostacoli di cui è anche primatista del mondo, la quale invece a Filadelfia si cimenterà in una categoria diversa, quella degli ostacoli corti, correndo quindi sui 100 H dove vanta un personale di 12"65 risalente al 2021 per poi averli disputati ben poche volte da allora, e sui 100 piani dove l'unico crono ufficiale risultante è addirittura del 2018 quando, a soli 18 anni, fermò il cronometro nella sua unica gara disputata su 11"07 ma ventoso e non omologabile.