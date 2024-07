Sfida a colpi di salti al Golden Gala: confermate le presenze di Mihambo, Larisa Iapichino, Diaz e Zango

ATLETICA LEGGERA

La giovane fiorentina incontrerà nuovamente l'esperta tedesca dopo gli Europei di Roma, mentre l'atleta di origine cubana è pronto a tornare in pedana nel triplo dove incontrerà il campione del mondo in carica

© diamond league Si preannuncia un'edizione scoppiettante per il Golden Gala che andrà in scena il prossimo 30 agosto allo Stadio OIimpico di Roma. Dopo aver ospitato i Campionati Europei di atletica leggera, l'impianto capitolino vedrà la presenza dei principali esponenti del mondo dei salti con grande attenzione rivolta in particolare al lungo e al triplo. Un appuntamento molto atteso vista l'eccezionale collocazione post olimpica e che richiamerà fuoriclasse come Malaika Mihambo, Larissa Iapichino, Andy Diaz e Hugues Fabrice Zango.

La 30enne tedesca e la 21enne fiorentina si sono già affrontate sulla pedana laziale in occasione della rassegna continentale con Mihambo che si è imposta con un salto di 7,22 metri. In quell'occasione la giovane toscana si è dovuta accontentare dell'argento con 6,94 metri ottenuto all'ultimo tentativo, tuttavia il Golden Gala potrebbe rappresentare una chance per riscattarsi e ripetere il successo dello scorso anno quando Iapichino si impose a Firenze con 6,79 metri.

Vedi anche atletica Iapichino argento nel lungo donne degli Europei con 6,94 all'ultimo salto. Arese bronzo nei 1500 maschili Nel triplo il duello sarà fra l'azzurro di origine cubana (pronto a debuttare con la casacca della Nazionale proprio in occasione della rassegna a cinque cerchi) e il campione del mondo in carica che a Glasgow si è confermato anche nell'indoor. Una sfida tra "titani" considerato che Diaz ha dovuto saltare gli ultimi appuntamenti internazionali proprio a causa del passaporto, ma che al tempo stesso lo ha visto realizzare al Golden Gala il record italiano a 17,75 metri. Il tutto in attesa di scoprire chi saranno gli altri protagonisti del principale evento della stagione dell'atletica italiana.