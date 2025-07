Doualla splendido diamante nella grande crescita della velocità italiana femminile

Come era giusto che fosse intorno a Kelly si era cercato da più parti, intese come staff dell'atleta ma anche la federazione, sin dalla grande esplosione nelle gare al coperto, di buttare acqua sul fuoco dell'entusiasmo per evidenziare come non bisognasse forzare i tempi della sua maturazione agonistica, e anche solo pochissime settimane fa il suo allenatore Monti aveva dichiarato che gli unici obiettivi stagionali internazionali sarebbero stati l'Eyof e i campionati europei under 20 di Tampere dal 7 al 10 agosto in Finlandia, peraltro in gara già con atlete dai 2 ai 3 anni più di lei, escludendo nella maniera più assoluta una sia pur vaga idea che potesse far parte della spedizione italiana per i mondiali di Tokyo previsti dal 13 al 21 settembre.