Il taglio a X di Dezza fa impazzire gli Europei: colpa di Tamberi in versione barbiere
Il 20enne bergamasco ha vinto la propria batteria dei 200 in 20''60 con un'acconciatura a dir poco particolare, ispirata da capitan Gimbo con il rituale delle matricole azzurre
Una bella "X" scavata tra i capelli, quasi a riprodurre quella stampata sulla bandiera inglese così di attualità in questi giorni caldi degli Europei di atletica di Birmingham. Stile a dir poco insolito e particolare quello con cui Filippo Dezza si è presentato ai nastri di partenza delle qualificazioni dei 200 metri, tra l'altro brillantemente superate vincendo la propria batteria in 20''60.
Tutto merito del capitano della squadra azzurra, Gianmarco Tamberi, che negli scorsi giorni ha tenuto a battesimo il 21enne bergamasco, matricola nella nazionale assoluta. Se l'altra capitana, Nadia Battocletti, è stata più clemente, Gimbo in versione parrucchiere non ha avuto pietà e ha regalato a Dezza uno stile che non dimenticherà per i suoi primi campionati europei. Il taglio è avvenuto nell'hotel che ospita gli azzurri, immortalato dal marciatore Francesco Fortunato e poi postato sui social.
Alle spalle di Dezza e Tamberi, una Battocletti decisamente sorpresa e quasi dispiaciuta e il presidente della Fidal, Stefano Mei, lasciato senza parole. Va anche detto che il velocista campione italiano dei 200 a Firenze se l'è un po' cercata: "Ho detto a Tamberi che poteva fare quello che voleva", ha scherzato ai microfoni di Rai Sport dopo il passaggio del turno.