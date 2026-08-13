Il taglio a X di Dezza fa impazzire gli Europei: colpa di Tamberi in versione barbiere

Tutto merito del capitano della squadra azzurra, Gianmarco Tamberi, che negli scorsi giorni ha tenuto a battesimo il 21enne bergamasco, matricola nella nazionale assoluta. Se l'altra capitana, Nadia Battocletti, è stata più clemente, Gimbo in versione parrucchiere non ha avuto pietà e ha regalato a Dezza uno stile che non dimenticherà per i suoi primi campionati europei. Il taglio è avvenuto nell'hotel che ospita gli azzurri, immortalato dal marciatore Francesco Fortunato e poi postato sui social.