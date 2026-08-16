Sara Curtis, dopo la medaglia la rivelazione sul messaggio di Sinner: "Ho urlato!"

Anche Jannik Sinner è pazzo di Sara Curtis. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri stile libero firmando un terzo posto da record negli Europei di Parigi con primato italiano, la nuotatrice azzurra ha raccontato un retroscena sul numero 1 del mondo, che oggi festeggia il compleanno ma ha trovato comunque il tempo per scriverle un messaggio di congratulazioni: "Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere", ha ammesso Sara.
Che il tennista azzurro stia seguendo con grande interesse gli Europei di nuoto era chiaro già da alcuni 'indizi' social: Sinner ha infatti iniziato a seguire su Instagram, oltre a Curtis, anche Simona Quadarella e Thomas Ceccon, grandi protagonisti della rassegna continentale. Ma non è certo la prima volta che il tennista azzurro dimostra interesse per gli altri sport come la Formula 1 o la MotoGp e i suoi tifosi ricordano bene la dedica sulla telecamera per Antonelli e Bezzecchi dopo la vittoria del Master 1000 di Miami.