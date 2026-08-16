Sara Curtis, dopo la medaglia la rivelazione sul messaggio di Sinner: "Ho urlato!"

Che il tennista azzurro stia seguendo con grande interesse gli Europei di nuoto era chiaro già da alcuni 'indizi' social: Sinner ha infatti iniziato a seguire su Instagram, oltre a Curtis, anche Simona Quadarella e Thomas Ceccon, grandi protagonisti della rassegna continentale. Ma non è certo la prima volta che il tennista azzurro dimostra interesse per gli altri sport come la Formula 1 o la MotoGp e i suoi tifosi ricordano bene la dedica sulla telecamera per Antonelli e Bezzecchi dopo la vittoria del Master 1000 di Miami.