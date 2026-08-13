Derkach oro europeo nel salto triplo donne dei Campionati di Birmingham

"Sono veramente felice, aspettavo questo momento da tanto e sono molto soddisfatta poi di tutti i miei salti, anche di quelli nulli che mi sembravano lunghi, e infatti ho provato sino all'ultimo anche quando sapevo di aver già vinto. Ho scoperto adesso che il vento era regolare sulla mia misura vincente, e quindi sono doppiamente felice perché ho anche fatto il personale. L'anno scorso è stato un anno terribile, con i tre interventi al tendine, ma ho avuto la forza di resistere con tanto lavoro e sacrificio, e il risultato di oggi mi ripaga di tutto."