Europei nuoto: Curtis record porta in finale 4x100 mista, ok anche Quadarella nei 400 sl

16 Ago 2026 - 12:16
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sara curtis © Getty Images

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Il proscenio della mattinata agli Europei di nuoto a Parigi è ancora tutto per Sara Curtis che trascina in finale la 4x100 mista con il record italiano nei 100 dorso in 58"75, che cancella il 58"92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli Assoluti di Riccione il 4 aprile 2019. La 19enne di Savigliano abbassa di oltre un secondo e mezzo il personale di 1'00"35. Un'altra perla della velocista piemontese che si aggiunge all'oro con record del mondo nei 50 dorso, all'argento con la 4x100 stile libero e ai bronzi con la 4x100 stile libero mixed e gli nei 50 e 100 stile libero. Completano l'opera Lisa Angiolini (58"75), Anita Gastaldi (58"03) ed Emma Virginia Menicucci (54"10) per una staffetta che si qualifica con il miglior crono in 3'57"11, un centesimo meglio della Germania seconda in 3'57"12. Hanno aperto la mattinata i 400 stile libero. Simona Quadarella si qualifica per la finale con un comodo quarto tempo e mette nel mirino un'impresa storica: la terza tripletta (400, 800, 1500 sl) in tre edizioni differenti dei campionati europei, dopo quelle di Glasgow 2018 e Budapest 2021. La 27enne romana e regina del mezzofondo continentale nuota in 4'08"07. Davanti ci sono le tedesche Maya Werner ed Isabel Gose rispettivamente in 4'05"40 e 4'06"37. Terza è la portoghese Francisca Soares Martins in 4'08"01. Terzo tempo e in finale anche la 4x100 mista uomini con Michele Lamberti (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Michele Busa (farfalla) e Carlos D'Ambrosio (stile libero). Tutti fuori gli azzurri dei 400sl: Luca e Marco De Tullio, Davide Marchello e Alessandro Ragaini. Stasera le ultime finali: in vasca anche Giovanni Guatti nei 50 sl, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Paola Borrelli nei 200 farfalla e Thomas Ceccon nei 100 dorso.

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