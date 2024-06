Il programma della terza giornata con il debutto di Tortu nei 200 metri

© Grana/Fidal

Terza giornata domani dei Campionati Europei di Roma, iniziati per l'Italia in maniera trionfale e che potrebbero riservare questa sera ai colori azzurri altre imperdibili emozioni, con l'attesissimo debutto in pedana per le qualificazioni del salto in alto del campione olimpico e mondiale, Gianmarco Tamberi, che non gareggia dalla fine della scorsa stagione ed è atteso in non perfette condizioni che si spera, in ogni caso, possano bastare.