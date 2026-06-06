Dosso e Iapichino in gara nei 100 metri e nel lungo donne a Stoccolma

Per l'azzurra un'avversaria straordinaria quale la dominatrice di 100, 200 e 4x100 dei mondiali di Tokyo, la statunitense Melissa Jefferson-Wooden, reduce dal secondo posto nel Golden Gala dietro alla santaluciana Julien Alfred, che non sarà tuttavia presente, mentre saranno sui blocchi la lussemburghese Patrizia van der Weken, le britanniche Amy Hunt e Dina Asher-Smith, la canadese Sade McCreath, l'olandese Minke Bisschops e la svedese Julia Henriksson.