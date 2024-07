Olimpiadi, l'allenatore di Jacobs avvisa: "Al lavoro per il bis d'oro"

VERSO PARIGI 2024

Rana Reider ha le idee chiare sulla meta da raggiungere ai prossimi Giochi estivi insieme ai suoi atleti: "L'obiettivo è correre veloce, saltare lontano e vincere medaglie, devo solo metterli nelle condizioni di farlo e avere successo"

All'inizio c'era qualche dubbio, poi è nato l'amore. La storia tra allenatore e coach spesso è delicata, quella tra il campione olimpico Jacobs e Rana Reider è partita in salita ma promettere di essere sempre più esplosiva. Californiano, un tempo triplista, coach americano dell’anno già nel 2011 ha vinto almeno un oro a ogni edizione dei Giochi dal 2004. Coach Reider è tosto, ha accettato di allenare il campione olimpico dei 100 metri italiano e ha chiesto di ricominciare da zero, cancellare il passato e rinascere. Marcell Jacobs racconta così il loro inizio insieme: "All’inizio, quando non correvo fortissimo qualche domanda me la sono fatta, mi sono chiesto se avevo preso la decisione giusta. Ho deciso di fidarmi. Gara dopo gara ho capito che stavo migliorando sempre di più, ho vinto gli Europei, sono sceso sotto i dieci secondi, sono tornato a correre in 9’’92. Lui ti aiuta a tirar fuori qualcosa che non sai di avere".

