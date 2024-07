Jacobs vittorioso a Rieti sui 100 con 10"08 nel test preolimpico

ATLETICA

Il campione olimpico offre una buona dimostrazione di efficienza vincendo la gara davanti ai suoi compagni di allenamento

© Fama/FIDAL Marcell Jacobs vince la finale del test preolimpico sui 100 metri organizzato a Rieti per simulare i tre turni delle Olimpiadi di Parigi, con il crono di 10"08 davanti al cinese Xie Zhenye secondo con 10"09 e superato negli ultimi metri dopo una partenza controllata, con al terzo posto il canadese Andre De Grasse in 10"11, mentre nella semifinale disputata 1 ora e mezzo prima circa, i primi tre posti erano stati diversi con Zhenye primo in 10"08 e De Grasse insieme a Jacobs secondo e terzo con lo stesso tempo di 10"16.

La gara era stata organizzata su richiesta del tecnico statunitense di Marcell, Rana Reider, con l'intento di creare per tutto il suo gruppo di allenamento una situazione abbastanza simile a quella che si creerà, tra il 3 e il 4 agosto prossimo a Parigi, quando il primo di questi due giorni ci saranno in tarda mattinata le batterie dei 100, mentre il secondo in tarda serata prima le semifinali e poi la finale della gara più attesa di tutti i giochi olimpici.