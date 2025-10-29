Meucci azzurro di punta nella maratona di New York

I nomi di maggior spicco a livello maschile saranno certamente quelli di due leggende dell'atletica mondiale quali il 43enne etiope Kenenisa Bekele, che vanta il terzo tempo di sempre nella storia della maratona con 2h01'41 anche se di fatto ha costruito il suo mito con 3 ori olimpici e 5 mondiali nelle specialità in pista, diversamente dal 40enne keniano Eliud Kipchoge due volte oro olimpico sui 42,195 km e detentore del secondo tempo di sempre nella maratona che è stato anche record del mondo con 2h01'09, quest'ultimo reduce anche dalla maratona di Sydney del 31 agosto scorso, ma favoriti appaiono essere gli altri keniani Albert Korir, Benson Kipruto, Alexander Mutiso e Abel Kipchumba, senza trascurare l'olandese vincitore nel 2024 a New York, Abdi Nageeye, il norvegese ex-primatista europeo Sondre Nordstad Moen, il francese Felix Bour, lo svizzero Matthias Kyburz.