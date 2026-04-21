Londi si dimette pochi giorni dopo il ritrovamento della microspia nel suo ufficio in FIDAL

Londi, 61enne dirigente sportivo con svariate esperienze nella sua lunga carriera in molti enti sportivi, in particolare nell'ambito amministrativo, gestionale e istituzionale, secondo notizie provenienti da varie fonti, viveva da tempo una situazione di profonda tensione con il presidente Mei, avendo peraltro attivamente collaborato con l'ex mezzofondista ben prima del suo iniziale mandato federale, ma senza entrare più di tanto nel merito è evidente come la situazione rivesta motivo di grande preoccupazione, sia nei vertici del CONI che di Sport e Salute, ma anche dello stesso governo nella figura del ministro Andrea Abodi.