Ladri in casa di Tortu: salvo l'oro della 4x100 di Tokyo

Colpo a vuoto nella casa di Filippo Tortu. Alcuni ladri si sono introdotti nell'abitazione del velocista azzurro di Carate Brianza per cercare di sottrargli l'oro conquistato a Tokyo nella staffetta 4x100, ma non sono riusciti a trovare la medaglia, custodita preventivamente dall'atleta in banca. "Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo - ha raccontato Tortu su Instagram -. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole".

Getty Images