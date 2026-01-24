La marcia cambia le distanze: il primo campionato italiano sui 42,195 km

I primi campionati italiani del 2026 si disputeranno domani 25 gennaio ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, sulla distanza della maratona di marcia introdotta dopo la decisione di World Athletics che, a livello internazionale, ha sostituito le tradizionali prove sui 20 e 35 km con quelle sui 21,097 e 42,195 km, peraltro solo nelle grandi manifestazioni internazionali gestite direttamente dalla massima federazione internazionale, perché poi a livello olimpico del CIO per Los Angeles 2028 è programmata solo la prova sulla distanza più corta delle due.