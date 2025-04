La keniana Obiri nella storica maratona di Boston per ripetere un'impresa riuscita solo altre tre volte

Tra gli avversari di Lemma che tra le maratone major, oltre che a Boston, ha vinto pure nel 2021 a Londra in 2h04’01, ci saranno cinque dei primi sette classificati dell’edizione passata a iniziare dal 36enne keniano Evans Chebet, vincitore a sua volta di ben due edizioni di Boston nel 2022 in 2h06’51 e nel 2023 in 2h05’54, ma anche di New York nel 2022 in 2h08’41, oltre che detenere un personale di 2h03'00 rappresentante il quinto crono di sempre nella storia proprio dietro a Lemma, Chebet che invece nella passata stagione non ha avuto particolari intoppi fisici essendosi piazzato terzo a Boston in 2h07’22 e secondo a New York in novembre con 2h07’45.