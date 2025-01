La 15enne Doualla si conferma migliorando il suo primato nazionale under 20 e conquistando quello europeo under 18

Nei 60 maschili ottima impressione da parte del 28enne Filippo Randazzo, di fatto sino alla passata stagione specialista del salto in lungo con un personale di 8.12, che da quest'anno ha deciso di dedicarsi solamente alla velocità e dopo un buon 6"64 in batteria di proprio personale vince la finale in 6"63 migliorandosi ulteriormente, mentre dietro di lui si piazza Yassin Bandaogo a sua volta al personale con un positivo 6"65, stesso crono del campione europeo della staffetta 4x100 Matteo Melluzzo che eguaglia il proprio limite dello scorso anno, con in quarta posizione il cingalese Yupun Abeykoon in 6"68 e in quinta il campione europeo indoor in carica Samuele Ceccarelli, con 6"73 dopo il 6"71 della batteria.