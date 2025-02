Jacobs sui 60 metri di Boston nella prima grande sfida di velocità del 2025

Lyles, invece, che ha già esordito in stagione nello scorso fine settimana a Gainesville correndo due volte tra batteria e finale in 6"62, tornerà a Boston dove l'anno scorso ha vinto nello stesso meeting del New Balance Grand Prix con un eccellente 6"44, evento che lo ha visto primeggiare anche nelle edizioni del 2023 e 2022, quest'ultima disputata a New York, per cui proverà certamente a vincere per la quarta volta consecutiva, mentre tra gli altri favoriti della vigilia il suo connazionale Bromel a sua volta ha già debuttato come lui con il tempo di 6"62 a Lubbock in Texas, ma il 17 gennaio, mentre sia per Jones che per Hughes sarà un esordio stagionale.