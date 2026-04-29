Tennis, Roland Garros 2026: 16 azzurri nelle qualificazioni

29 Apr 2026 - 13:24

Sono state ufficializzate le entry list delle qualificazioni del Roland Garros 2026, in programma dal 18 al 22 maggio nella Opening Week dello Slam parigino sulla terra battuta. Saranno almeno 16 i giocatori italiani impegnati nei tabelloni cadetti, con un gruppo numeroso che proverà a conquistare un posto nel main draw. Nel settore maschile guida la pattuglia azzurra Matteo Arnaldi, insieme a Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Marco Cecchinato, Matteo Gigante, Federico Cinà e Lorenzo Giustino. In campo femminile presenti Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, oltre a Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini e Lisa Pigato, attesa all'esordio assoluto nelle qualificazioni di uno Slam. Tra i nomi di maggiore richiamo figurano anche giocatori e giocatrici di esperienza internazionale come il bulgaro Grigor Dimitrov e la spagnola Paula Badosa, insieme ad Anastasia Pavlyuchenkova, Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Hugo Gaston e Pedro Martinez. Le entry list restano comunque soggette a possibili variazioni in caso di forfait dal tabellone principale, con conseguenti ripescaggi nelle qualificazioni. Il torneo sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport e sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, con copertura integrale di tutti i campi, comprese le qualificazioni. Il main draw prenderà il via il 24 maggio.

tennis
roland-garros
matteo arnaldi
luca nardi
marco cecchinato
federico cina

Ultimi video

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:27
Madrid, Sinner sfida Rafa

Madrid, Sinner sfida Rafa

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

I più visti di Altri Sport

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Frederic Vasseur
15:16
F1: Vasseur 'a Miami la Ferrari con novità su aerodinamica'
13:24
Tennis, Roland Garros 2026: 16 azzurri nelle qualificazioni
11:46
Playoff NBA: San Antonio elimina Portland, Philadelphia sorprende Boston, i Knicks dominano Atlanta
Marcell Jacobs-100 metri e 4x100: voto 7. 
10:28
Atletica, Jacobs in gara al meeting di Savona: "Obiettivo Giochi 2028"
23:36
Tennis, Cobolli vince la maratona con Medvedev e va ai quarti a Madrid