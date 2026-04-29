Tennis, Roland Garros 2026: 16 azzurri nelle qualificazioni

Sono state ufficializzate le entry list delle qualificazioni del Roland Garros 2026, in programma dal 18 al 22 maggio nella Opening Week dello Slam parigino sulla terra battuta. Saranno almeno 16 i giocatori italiani impegnati nei tabelloni cadetti, con un gruppo numeroso che proverà a conquistare un posto nel main draw. Nel settore maschile guida la pattuglia azzurra Matteo Arnaldi, insieme a Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Marco Cecchinato, Matteo Gigante, Federico Cinà e Lorenzo Giustino. In campo femminile presenti Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, oltre a Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini e Lisa Pigato, attesa all'esordio assoluto nelle qualificazioni di uno Slam. Tra i nomi di maggiore richiamo figurano anche giocatori e giocatrici di esperienza internazionale come il bulgaro Grigor Dimitrov e la spagnola Paula Badosa, insieme ad Anastasia Pavlyuchenkova, Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Hugo Gaston e Pedro Martinez. Le entry list restano comunque soggette a possibili variazioni in caso di forfait dal tabellone principale, con conseguenti ripescaggi nelle qualificazioni. Il torneo sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport e sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, con copertura integrale di tutti i campi, comprese le qualificazioni. Il main draw prenderà il via il 24 maggio.