Iapichino terza nel lungo della Diamond League a Londra

Per la 24enne atleta fiorentina, che proprio oggi ha festeggiato il proprio compleanno, una prestazione meno brillante della precedente a Eugene dove aveva battuto con 7.12 il vecchio primato italiano della madre Fiona May risalente al 1998, con un primo salto a 6.45, poi la miglior misura, 6.50, due nulli e un 6.55 conclusivo, dando la sensazione di essere un po' scarica mentalmente, ma in ogni caso lasciandosi alle spalle altre pericolose avversarie europee nell'ottica dei campionati continentali di Birmingham, con la francese Hilary Kpatcha quarta con 6.72 e la portoghese Agate De Sousa quinta con 6,67.