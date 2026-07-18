ATLETICA

Iapichino terza nel lungo della Diamond League a Londra

La neo primatista italiana in leggero regresso nel giorno del suo 24esimo compleanno. Fantastico record del mondo nel miglio dello scozzese Kerr

di Redazione Sprintnews
18 Lug 2026 - 17:28
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Larissa Iapichino ha chiuso in terza posizione con un miglior salto di 6.82 la gara del salto in lungo donne dell'undicesima tappa della Diamond League 2026, disputata a Londra, al termine di una gara condotta in testa sino alla quinta prova, quando la tedesca campionessa europea Malaika Mihambo è atterrata nell'unico tentativo valido della giornata a 7.05, mentre poi all'ultimo balzo anche la statunitense Claire Brayant l'ha superata con 6,94.

Per la 24enne atleta fiorentina, che proprio oggi ha festeggiato il proprio compleanno, una prestazione meno brillante della precedente a Eugene dove aveva battuto con 7.12 il vecchio primato italiano della madre Fiona May risalente al 1998, con un primo salto a 6.45, poi la miglior misura, 6.50, due nulli e un 6.55 conclusivo, dando la sensazione di essere un po' scarica mentalmente, ma in ogni caso lasciandosi alle spalle altre pericolose avversarie europee nell'ottica dei campionati continentali di Birmingham, con la francese Hilary Kpatcha quarta con 6.72 e la portoghese Agate De Sousa quinta con 6,67.

Tra le altre più interessanti gare del meeting disputato nella capitale britannica, va evidenziata la grande impresa dello scozzese Josh Kerr capace di realizzare con il fantastico crono di 3'42"66 il nuovo record mondiale del miglio uomini, 1609 metri, superando dopo circa 27 anni il limite di 3'43"13 risalente al Golden Gala 1999, ottenuto dal mito del mezzofondo veloce di ogni tempo, il marocchino Hicham El Guerrouj.

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Ennesima sorpresa dell'anno nel salto con l'asta maschile, dove l'extraterrestre Armand Duplantis viene battuto per la seconda volta, ma questa volta per un ritiro in via precauzionale a causa di un piccolo problema muscolare dopo avere superato la misura di 5.95 al primo tentativo, ma in virtù di un errore a 5.85 viene superato nella gara dallo statunitense Sam Kendricks, anche lui con 5.95, mentre con questa identica misura hanno chiuso terzo l'australiano Kurtis Marschall e quarto il greco Emmanouil Karalis.

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