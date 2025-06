Jacobs deludente nei 100 metri di Turku dove Furlani torna a vincere nel lungo

Marcell Jacobs debutta nella stagione all'aperto chiudendo con il tempo di 10"44 nella finale dei 100 metri dei Paavo Nurmi Games di Turku, meeting Gold di Continental Tour, con una prova totalmente incolore pur con un'uscita dai blocchi devastante ai limiti del regolare con tempo di reazione di 0,100, dove però si spegne totalmente dai 30 metri in avanti e chiude senza nemmeno più spingere in quanto nettamente dietro tutti, nella gara vinta dal britannico Romell Glave in 10"08, dopo che nella batteria aveva già destato qualche preoccupazione con un quarto posto in 10"30 che gli aveva consentito di passare il turno con l'ultimo crono utile.