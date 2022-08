Jacobs celebra l'anniversario dell'oro nei 100 metri: "Sto tornando più forte che mai"

ATLETICA

Il due volte oro olimpico ricorda l'impresa di Tokyo con un post su Instagram e spera di poter tornare in pista agli Europei

Esattamente un anno fa l'Italia dell'atletica festeggiava un traguardo storico: oro nel salto in alto con Gimbo Tamberi e nei 100 metri con Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. Un'impresa impensabile, materializzatasi grazie a un oscuro cocktail di tenacia e follia. Oggi Marcell Jacobs, che 365 giorni fa venne incoronato uomo più veloce sul pianeta, ha ricordato quella giornata con un post su Instagram. "1 agosto 2021, esattamente un anno fa, a Tokyo, in pochi istanti ho realizzato quello che pochi si sarebbero aspettati. Riguardandomi indietro è stato un anno pieno di alti e bassi ma ora sto tornando più forte che mai! Non smetterò mai di sorprendervi, alla prossima", si legge nella descrizione di una foto raffigurante il suo sprint sui 100 metri.

E' lecito dire che il tempo non sia stato clemente con i due eroi di Tokyo 2020: Jacobs in particolare, sta attraversando un 2022 da incubo, tartassato da infortuni e malesseri improvvisi. Dal virus intestinale di Nairobi ai problemi all'adduttore di Eugene, il velocista azzurro deve ancora legittimare quel risultato colossale in terra nipponica. La prossima occasione buona saranno i Campionati Europei a Monaco di Baviera, al via il 15 agosto. La sua presenza però è ancora in dubbio, nonostante gli ultimi esami abbiano segnalato una guarigione dai problemi manifestati in Oregon.