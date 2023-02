Atletica, meeting Lievin: Jacobs battuto in finale nei 60 m, è argento

© ipp

Niente trionfo per Marcell Jacobs nei 60 metri al meeting indoor di Lievin: sulla pista francese l'azzurro è stato battuto in finale dal keniota Ferdinand Omanyala, detentore del record africano dei 100 metri, che ha chiuso la gara in 6''54. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha fermato il cronometro a 6''57, lo stesso tempo che aveva fatto registrare nel debutto stagionale a Lodz. Terza piazza per l'ivoriano Arthur Cissé (6''59). La prossima tappa di avvicinamento agli Europei Indoor di Istanbul, dove Jacobs è chiamato a difendere il titolo conquistato a Torun nel 2021, saranno gli assoluti di Ancona.