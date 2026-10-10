Jacob Kiplimo all'attacco del record del mondo di Maratona a Chicago
L'atleta ugandese ci riprova sul percorso dove l'anno scorso sfiorò il primatodi Redazione Sprintnews
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Jacob Kiplimo sarà il protagonista più atteso della quarantottesima edizione della Maratona di Chicago, domani 11 ottobre, gara in cui proverà ad attaccare il fenomenale record del mondo stabilito a Londra il 26 aprile di quest'anno dal keniano Sebastian Sawe, capace di abbattere quale primo uomo nella storia la barriera delle 2 ore, con il tempo di 1h59'30, limite sotto cui è sceso anche il secondo della competizione, l'etiope Yomif Kejelcha con 1h59'41, mentre Kiplimo nell'occasione con il suo nuovo personale di 2h00'28 dovette accontentarsi della terza piazza.
Il venticinquenne ugandese correrà di fatto la quarta 42,195 km della sua carriera, con un secondo posto nel debutto sempre a Londra nell'aprile del 2025, poi la prima vittoria sempre a Chicago nell'ottobre successivo e il terzo posto in quella della capitale britannica quest'anno, essendosi sempre migliorato cronometricamente in ciascuna delle gare disputate.
Nell’edizione dello scorso anno della Maratona di Chicago, Kiplimo aveva già provato a battere l’allora record del mondo di 2h00'35 detenuto dal compianto keniano Kelvin Kiptum, cedendo leggermente nel finale per chiudere poi con il tempo di 2h02'23, poi ampiamente migliorato pochi mesi dopo a Londra, quando di fatto è andato sotto il vecchio limite ma è stato superato da altri due atleti.
Nel corso del 2026 l’atleta ugandese ha anche conquistato il suo terzo titolo mondiale di corsa campestre prima di stabilire il record del mondo sulla mezza maratona con 57'20 ottenuto l'8 marzo a Lisbona, tempo successivamente migliorato dall’etiope Yomif Kejelcha con 56'51 a Buenos Aires lo scorso 23 Aprile, ricordando peraltro come Kiplimo abbia corso il 16 febbraio 2025 a Barcellona la distanza dei 21,097 km in 56'42, crono che è stato primato del mondo per qualche mese, per poi essere cancellato in quanto risultò che l'atleta era stato avvantaggiato nella sua corsa da una macchina davanti segna tempo.
LE DICHIARAZIONI DI KIPLIMO ALLA VIGILIA
Vincere a Chicago è stato un momento speciale, ma difendere il titolo significa ancora di più. In questo momento, credo di essere in grado di competere con chiunque al mondo. La preparazione mi ha dato molta fiducia. Aver corso già su questo percorso è un grande vantaggio. Corro da solo, non mi piace avere riferimenti e questo significa sapere quando è il momento di staccare il gruppo, o al contrario, quando è fondamentale non farsi trascinare da ritmi altrui.
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I principali avversari del favorito ugandese saranno il keniano Amos Kipruto, secondo nell’edizione dello scorso anno, oltre che i due etiopi Milkesa Mengesha e Tadese Takele Bikila, mntre la sorpresa potrebbe venire dall'altro keniota Daniel Mateiko, compagno di allenamento di lunga data del leggendario Eliud Kipchoge.
Da seguire oltre agli altri due etiopi Asrar Hiyrden e Boki Diriba, alcuni interessanti atleti statunitensi quali Charles Hicks e Galen Rupp, ma anche il marocchino Mohamed El Aaraby oltre che i giapponesi Suguru Osako e Akira Akasaki, l’eritreo Yemane Haileselassie, il tedesco Hendrik Pfeiffer, mentre faranno il debutto assoluto sulla distanza dei 42,195 km il sudafricano Adriaan Wildschutt, il giapponese Tomoki Ota e il thailandese Kieran Tuntvaite.