Jacob Kiplimo all'attacco del record del mondo di Maratona a Chicago

Vincere a Chicago è stato un momento speciale, ma difendere il titolo significa ancora di più. In questo momento, credo di essere in grado di competere con chiunque al mondo. La preparazione mi ha dato molta fiducia. Aver corso già su questo percorso è un grande vantaggio. Corro da solo, non mi piace avere riferimenti e questo significa sapere quando è il momento di staccare il gruppo, o al contrario, quando è fondamentale non farsi trascinare da ritmi altrui.