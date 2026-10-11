Il keniano Amos Kipruto vince a sorpresa la Maratona di Chicago

La gara si è sviluppata sin dai primi chilometri con l'azione decisa del 25enne ugandese che si é trascinato dietro Kipruto, il connazionale di quest'ultimo Daniel Mateiko, oltre che i tre etiopi Milkesa Mengesha, Tadese Takele Bikila e Boki Diriba, e questo gruppetto è passato compatto sia ai 10 km in 28'37 che alla mezza maratona di metà percorso, dei 21,097 km, in 1h00'21, ma nei successivi km gradatamente Diriba, Mengesha, Mateiko e Takele hanno perso contatto, per cui al trentesimo chilometro Kiplimo e Kipruto sono transitati da soli in 1h25'28.