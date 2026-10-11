Il keniano Amos Kipruto vince a sorpresa la Maratona di Chicago
Battuto il favorito ugandese Kiplimo che crolla nel finale della competizione. Nella maratona femminile conferma dell'etiope Feysadi Redazione Sprintnews
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Il keniano Amos Kipruto ha vinto la quarantottesima edizione della Maratona di Chicago con il tempo di 2h01'09, che rappresenta anche il suo personale, al termine di una prova condotta sempre nelle prime posizioni, e in cui ha staccato inesorabilmente nell’ultimo quarto del percorso il favorito ugandese Jacob Kiplimo, vincitore nell'edizione del 2025 proprio davanti a Kipruto, che sembrava nella condizione di provare ad attaccare il recente primato del mondo di Sebastian Sawe di 1h59'30 ottenuto in aprile a Londra, quando lui fu terzo in 2h00'28 sempre davanti a Kipruto quarto ma nettamente staccato.
La gara si è sviluppata sin dai primi chilometri con l'azione decisa del 25enne ugandese che si é trascinato dietro Kipruto, il connazionale di quest'ultimo Daniel Mateiko, oltre che i tre etiopi Milkesa Mengesha, Tadese Takele Bikila e Boki Diriba, e questo gruppetto è passato compatto sia ai 10 km in 28'37 che alla mezza maratona di metà percorso, dei 21,097 km, in 1h00'21, ma nei successivi km gradatamente Diriba, Mengesha, Mateiko e Takele hanno perso contatto, per cui al trentesimo chilometro Kiplimo e Kipruto sono transitati da soli in 1h25'28.
Nell'ultima parte della competizione Kipruto ha però iniziato la sua azione decisa a cui Kiplimo non è riuscito a rispondere, transitando ai 35 km in 1h39'58 con 12 secondi sull'avversario secondo in 1h40'10, e poi nei chilometri successivi ha aumentato nettamente il vantaggio sull'ugandese che ha ceduto nettamente e al traguardo finale ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 2h04'18, mentre al secondo posto si è piazzato Bikila in 2h02'56 e al terzo Mengesha in 2h03'46.
Kipruto che vantava prima di oggi un personale di 2h01'39 realizzato nella Maratona di Londra disputata in aprile, quando venne battuto il primato del mondo e lui fu quarto proprio dietro Kiplimo terzo in 2h00'28, è al secondo successo in carriera in una Maratona Majors dopo quello proprio nella capitale britannica del 2022.
MARATONA DONNE
Nella gara femminile netto successo della vincitrice della passata edizione, l'etiope Hawi Feysa, con l'eccellente crono di 2h13'33 grazie al quale pure lei ha battuto il proprio personale di 2h15'57 realizzato proprio nel 2025 nella città statunitense, mentre al secondo posto si è piazzata la keniana Sharon Lokedi in 2h14'07, crono con cui ha superato di oltre 3 minuti il suo precedente limite, e al terzo la connazionale di quest'ultima Brigid Kosgei in 2h14'55.
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