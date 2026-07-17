Iapichino nel lungo della Diamond League di Londra per festeggiare i suoi 24 anni

Larissa Iapichino sarà sulla pedana del salto in lungo donne a Londra, domani 18 luglio, in occasione dell'undicesima tappa della Diamond League 2026, a distanza di 2 settimane dalla fantastica impresa di Eugene, del 4 luglio scorso quando, nell'evento statunitense del più importante circuito mondiale di meeting, ha cancellato il vecchio record italiano della mamma Fiona May risalente al 1998, superandolo di 1 centimetro con un balzo di 7,12 che le è valso il secondo posto nella prova vinta dalla statunitense campionessa olimpica e mondiale, Tara Davis.