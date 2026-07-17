Iapichino nel lungo della Diamond League di Londra per festeggiare i suoi 24 anni
La saltatrice fiorentina, nel giorno del suo compleanno, di nuovo in pedana 14 giorni dopo aver sottratto alla madre Fiona May il primato nazionaledi Redazione Sprintnews
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Larissa Iapichino sarà sulla pedana del salto in lungo donne a Londra, domani 18 luglio, in occasione dell'undicesima tappa della Diamond League 2026, a distanza di 2 settimane dalla fantastica impresa di Eugene, del 4 luglio scorso quando, nell'evento statunitense del più importante circuito mondiale di meeting, ha cancellato il vecchio record italiano della mamma Fiona May risalente al 1998, superandolo di 1 centimetro con un balzo di 7,12 che le è valso il secondo posto nella prova vinta dalla statunitense campionessa olimpica e mondiale, Tara Davis.
Per la saltatrice italiana che proprio domani festeggerà il suo 24esimo compleanno, dovrebbe essere l'ultimo test prima degli Europei di Birmingham che si svolgeranno dal 10 al 16 agosto, in quanto già da tempo ha annunciato la rinuncia ai campionati assoluti di Firenze in programma nell'ultimo fine settimana di luglio, in una competizione che vedrà tra le sue avversarie la portoghese Agate De Sousa, oro ai Mondiali indoor di Torun proprio davanti a lei, la colombiana Natalia Linares, la tedesca Malaika Mihambo, oro agli europei di Roma 2024 sempre davanti all'azzurra, la francese Hilary Kpatcha, le britanniche Jazmin Sawyers e Lucy Hadaway, la statunitense Claire Bryant e la romena Ramona Verman.
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Il meeting della capitale britannica non vedrà impegnati altri atleti azzurri, ma avrà certamente grandi motivi di interesse a iniziare dall'annunciato tentativo di primato mondiale del miglio uomini, 1609 metri, da parte dello scozzese Josh Kerr che proverà ad abbattere il limite di 3'43"13 risalente al Golden Gala 1999 da parte di un mito del mezzofondo quale il marocchino Hicham El Guerrouj, attuale detentore del record sui 1500 metri con un sensazionale 3'26"00 ottento nel 1998, in una gara titolatissima dove l'avversario più pericoloso sarà lo statunitense Yared Nuguse.
Tra le altre gare l'extraterrestre svedese Armand Duplantis nel salto con l'asta, la britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson e l'olandese Femke Broeders-Bol negli 800 donne, il keniano oro a cinque cerchi Emmanuel Wanyony contro il bitannico Max Burgin nei due giri di pista al maschile, lo statunitense primatista del mondo Ja’Kobe Tharp nei 110 H contro i connazionali Jamal Britt, Cordel Tinch e Tray Cunningham.
Da seguire con estremo interesse anche la gara dei 100 metri uomini nell'ottica dei prossimi europei di Birmingham, dove Marcell Jacobs partirà certo da grande favorito in virtù della straordinaria condizione mostrata, ma dove i suoi principali avversari potrebbero essere proprio i tre britannici in gara domani, Zharnel Hughes, Romell Glave e Jeremiah Azu.