Atletica: buona Italia a Madrid, vincono Polinari e Dallavalle

Da Budapest si passa alla più torrida Madrid, ma non cambia la musica per l'Italia dell'atletica leggera e il suo lungo avvicinamento agli Europei che si disputeranno a Birmingham (10-16 agosto). Gli azzurri escono infatti col sorriso dal meeting spagnolo, che ci regala tre vittorie. La più pesante arriva senza dubbio dal salto triplo, che vede Andrea Dallavalle ottenere il suo season best con 17.59m, quaranta centimetri in più della sua precedente misura. L'atleta azzurro vince davanti all'algerino Triki (17.50) e al giamaicano Hibbert (17.44) ed ora è terzo in Europa: davanti a lui solo Andy Diaz (17.72) e Pichardo (17.71), nel 2026. Esultanza anche nei 400m femminili, che premiano Anna Polinari al fotofinish e per un solo centesimo: col tempo di 50"36, l'azzurra beffa l'atleta del Bahrain Adekoya (50"37) e la cilena Weil (50"43). Trionfo tricolore, infine, nel lancio del martello femminile: Sara Fantini migliora il suo primato stagionale e, con 75.62m lanciati, precede la polacca Wlodarczyk (75.01) e la norvegese Nedberge Llano (72.61). Arrivano anche tre podi, in un meeting positivo: Edoardo Scotti è terzo nei 400m maschili (45"27), vinti dal botswano Bhekempilo Eppie (44"53) sul francese Kounta (44"72), con Sito quarto (45"36). Risorge dalle sue ceneri e da un momento difficile il medagliato europeo Alessandro Sibilio, che è 2° nei 400hs: 48"49 il suo tempo e season best, davanti a lui solo l'irraggiungibile dominicano Yeral Nunez (47"77). Podio, infine, anche per Giovanni Lazzaro negli 800m che ci fanno assistere a un deludente Tecuceanu (8° e lontano): l'azzurro, col tempo di 1.45.18, chiude alle spalle degli spagnoli Barroso (1.44.36) e Ben (1.44.69). Arrivano, invece, dei piazzamenti agli altri rappresentanti del tricolore: quarta Folorunsho nei 400hs femminili (54"43, SB) vinti da Emily Newnham in 53"92, con Olivieri settima e distante (56"12). Chiude quinto invece Zane Weir nel getto del peso maschile, vinto dal neozelandese Walsh (21.71m), fermandosi a 20.59m: la gara femminile va alla svedese Roos (19.48), nessuna azzurra in gara. Delude Elena Bello, ottava negli 800m femminili (2.03.83) vinti dalla francese Liberman (2.00.16), squalificato invece Lorenzo Simonelli nei 110hs. Nelle altre gare senza italiani, vincono Buschkuel (lungo femminile), Lita Baehr (asta maschile), Kiplangat (1500m maschili), Cherop (1500m femminili) e Hobbs (100m femminili).