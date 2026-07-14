Fabbri domina il getto del peso con 22.04 nel Continental Tour Gold di Budapest

Nei 1500 metri maschili il primatista italiano Pietro Arese ha confermato il suo ritorno su ottimi livelli, dopo i problemi fisici avuti nel 2025 che gli avevano impedito di esprimersi al meglio, e ha fermato il cronometro su un ottimo 3'31'76 con cui è stato sesto nella gara vinta dal keniano Phanuel Kipkosgei Koech in 3'31'09, ma grazie al quale ha migliorato il suo secondo crono in carriera, stabilito peraltro il 26 giugno scorso a Zagabria con 3'32'7, dietro solamente al 3'30"74 del suo record nazionale ottenuto in occasione dell'ottavo posto nella finale olimpica di Parigi.