Iapichino prova domenica la nuova rincorsa nel lungo a Padova

"Avevamo confermato la presenza di Larissa già da dicembre, peraltro preannunciando che l'atleta avrebbe fatto un'importante prova test di una nuova rincorsa più lunga. Siamo soliti mantenere i nostri impegni ma ci hanno comunicato solamente 8 giorni prima del meeting che sarebbe stata introdotta questa novità con la nuova pedana sperimentale, e questo ci ha pure messo in grande difficoltà in quanto avevamo programmato meticolosamente l'impegno in funzione della stagione al coperto, ed era per noi fondamentale gareggiare in quella data. Siamo ovviamente grati alla Fidal Veneto che ha inserito una gara specifica nel contesto di un meeting regionale a Padova, ma rimaniamo sia io che Larissa molto amareggiati per quanto accaduto e per la decisione di sperimentare questa nuova regola in un evento così importante a livello internazionale. Preciso, e parlo senza problemi anche a nome di mia figlia che mi condivide in tale senso, come io sia totalmente contrario a questa novità che snaturerebbe totalmente la disciplina, e mi fa molto piacere che vi siano già state delle precise prese di posizione come quella del campione olimpico Tentoglou"