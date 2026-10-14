Iapichino in testa al ranking mondiale di World Athletics nel salto in lungo donne
Grande soddisfazione per la 24enne atleta azzurra al termine di una straordinaria stagione, che non le ha però incredibilmente consentito di essere inserita tra le prime 10 atlete da European Athleticsdi Redazione Sprintnews
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Larissa Iapichino è da oggi 14 ottobre in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne, per la prima volta in carriera, quale meritato riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista dapprima argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli Europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest, il nuovo super campionato del mondo istituito quest'anno per la prima volta proprio da World Athletics.
Per la 24enne saltatrice fiorentina, che in stagione ha anche migliorato il primato italiano detenuto dal 1998 con 7,11 dalla madre Fiona May, saltando 7,12 a Eugene in Diamond, una grande rivincita dopo essere stata sorprendentemente esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno, la prima selezione per il conferimento del titolo di atleta europea del 2026.
Il sorpasso nei confronti della prima sino a ieri, la statunitense campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall, è avvenuto perché sono scaduti i punti che quest'ultima aveva conquistato un anno fa in occasione di un Meeting Athlos a New York, per cui l'azzurra allenata dal padre Gianni ha potuto issarsi in cima alla classifica con 1.358 punti rispetto ai 1.353 dell'avversaria, e in tale posizione rimarrà certamente quantomeno sino all'inizio della prossima stagione invernale.
Ricordiamo che il ranking viene composto tenendo conto dei cinque ultimi migliori risultati di ogni atleta, facendone una media, e che attualmente al terzo e quarto posto nella disciplina del lungo donne ci sono le altre statunitensi Alyssa Jones con 1.328 e Monae’ Nichols con 1.326, mentre al quinto la tedesca Malaika Mihambo con 1.325.