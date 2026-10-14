Iapichino in testa al ranking mondiale di World Athletics nel salto in lungo donne

Il sorpasso nei confronti della prima sino a ieri, la statunitense campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall, è avvenuto perché sono scaduti i punti che quest'ultima aveva conquistato un anno fa in occasione di un Meeting Athlos a New York, per cui l'azzurra allenata dal padre Gianni ha potuto issarsi in cima alla classifica con 1.358 punti rispetto ai 1.353 dell'avversaria, e in tale posizione rimarrà certamente quantomeno sino all'inizio della prossima stagione invernale.