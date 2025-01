I primi 60 metri da allieva di Kelly Doualla che detiene la miglior prestazione mondiale under 15 sulla distanza

Una regola strana, ma da adesso qualsiasi risultato ottenuto dalla sprinter nata a Pavia da genitori camerunensi sarà valido statisticamente per qualsiasi categoria, per cui c'è grande attesa per vedere se già all'esordio di domani la giovanissima atleta saprà superare il primato under 18 di Alice Pagliarini del 2023 di 7"38, e quello under 20 di 7"35 di Vincenza Calì addirittura del 2002, ma va evidenziato come nel corso del 2024 abbia anche corso i 100 metri in 11"46 su una distanza ufficialmente non facente parte della categoria cadette che prevede gli 80 metri dove Doualla ha corso in un eccellente 9"32, senza dimenticare come abbia pure realizzato un ottimo 17"21 sui 150 metri e 6,26 nel salto in lungo, naturalmente ottenendo in ognuna di queste specialità la miglior prestazione italiana cadetta.