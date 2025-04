Duplantis in gara nell'asta di Xiamen per l'esordio nella Diamond League 2025

Armand Duplantis, 25enne extraterrestre dell'atletica mondiale, tornerà in pedana sabato 26 aprile nella gara di salto con l'asta di Xiamen in Cina, primo meeting della Diamond League 2025, nello stesso luogo dove il 20 aprile dell'anno scorso realizzò l'ottavo dei suoi 11 record mondiali della specialità con la misura di 6.24, poi superata il 5 agosto in occasione della vittoria olimpica di Parigi con 6.25, dal 6.26 del successivo 25 agosto a Chorzow nella Diamond in Polonia, e infine dal recente 6.27 del 28 febbraio di quest'anno nell'impianto al coperto di Clermont Ferrand in Francia.