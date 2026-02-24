Serie A, Giudice Sportivo: sette giocatori saltano il prossimo turno

In riferimento alle partite dell'ultima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata sette giocatori: Ali Elmusrati (Hellas Verona), Emirhan Ilkhan (Torino), Yerri Mina (Cagliari), Dodô con ammenda di 2mila euro (Fiorentina), Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Juventus) e Sebastian Walukiewicz (Sassuolo).

Per quanto riguarda i dirigenti, un turno di squalifica per Alessio Luccarelli (Como), Alberto Marangon (Milan).

Capitolo società, 20mila euro di multa al Milan, 8mila al Como e al Lecce, 5mila all'Atalanta e al Bologna, 3mila alla Juventus

