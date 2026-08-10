Atletica, Kenya ufficializza la candidatura di Nairobi per i Mondiali 2029

Il Kenya ha formalizzato la candidatura di Nairobi per ospitare i Campionati mondiali di atletica del 2029, puntando a portare per la prima volta nella storia la principale rassegna iridata dell'atletica in Africa. La candidatura, già annunciata precedentemente, è stata presentata ufficialmente da Athletics Kenya con il sostegno del governo, che ha garantito l'impegno sul piano organizzativo, della sicurezza e delle infrastrutture. La candidatura keniana dovrà confrontarsi con quelle di Londra, Roma e Monaco di Baviera. La decisione sui Paesi organizzatori delle edizioni 2029 e 2031 è attesa per il mese prossimo. Per il Kenya l'assegnazione avrebbe anche un forte valore simbolico: Nairobi diventerebbe infatti la prima città africana a ospitare i Mondiali senior di atletica, portando sul continente una competizione particolarmente significativa per un Paese che ha costruito gran parte della propria identità sportiva internazionale sulle corse di mezzofondo e fondo. Il governo keniano aveva già espresso fiducia nella possibilità di ottenere l'organizzazione dei Mondiali 2029 o 2031, sottolineando gli investimenti nelle infrastrutture sportive e l'esperienza maturata con le grandi competizioni internazionali.