ATLETICA

Doualla bronzo nella finale dei 100 metri nei Mondiali under 20 a Eugene

La 16enne velocista azzurra compie un'impresa storica contro atlete più grandi di lei di oltre due anni

di Redazione Sprintnews
07 Ago 2026 - 14:34
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Kelly Doualla ha chiuso al terzo posto con il tempo di 11"27 la finale dei 100 metri donne, nei Mondiali under 20 in corso di svolgimento a Eugene in Oregon, conquistando una medaglia di bronzo che rappresenta il primo storico podio dell'atletica italiana in tale disciplina della più importante manifestazione giovanile esistente, al termine di una gara vinta dalla statunitense Mia Maxwell in 11"14 davanti alla giamaicana Shanoya Douglas, atlete entrambe più grandi di oltre due anni rispetto alla 16enne velocista azzurra.

La sprinter italiana è riuscita a gestire al meglio l'inevitabile tensione dell'evento più importante della sua giovanissima carriera, uscendo dai blocchi molto bene con una eccellente fase di avvio che l'ha tenuta vicina alla vincitrice, nella corsia a fianco, per poi essere staccata leggermente in una pur eccellente fase lanciata finale grazie alla quale ha conservato il prestigiosissimo terzo posto.

Per la fenomenale atleta è il secondo grande podio internazionale del 2026, dopo l'oro con record europeo di 11"14 sui 100 metri dei campionati continentali under 18 disputati a Rieti a metà luglio, ma adesso l'evento di Eugene proseguirà per lei con il suo certo impiego nelle staffette veloci, ricordando come quella della 4x100 mista si sia già qualificata per la finale, realizzando in semifinale il terzo tempo assoluto senza schierare Doualla impegnata contemporaneamente nella gara individuale.

LE DICHIARAZIONI DI DOUALLA

"Devo ammettere che prima della gara c’era tanta ansia e non soltanto oggi.Walter e Marco (il tecnico Walter Monti e il fisioterapista Marco Tabone, ndr) si sono dovuti sopportare una Kelly ansiosa che non vedevano da tanto, che non vedevo nemmeno io da tanto, da prima di Rieti. Una volta arrivati sui blocchi ho deciso di combattere questa Kelly e mandarla via. All'arrivo pensavo che avesse vinto quell'altra Kelly e invece no perché i timori si sono dissolti quando mi sono vista terza e credo si sia visto dall’urlo dopo aver scoperta che ero medaglia. Una bella partenza? Sono abituata a standard migliori, però non mi posso lamentare. L’abbraccio ai compagni dopo la gara è stato un ringraziamento enorme per tutti loro perché sono stati eccezionali. Mi hanno supportata fin dall'inizio, batteria, semifinali, durante il riscaldamento, hanno seguito la finale. Anche adesso mi hanno aspettata fino a quando non fossi uscita, hanno atteso più di mezz’ora, quindi sono stati grandissimi."

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

ORARI E GARE AZZURRI NELLA TERZA GIORNATA (SERATA ITALIANA DEL 7)
19.00: 100 M Decathlon SORCI
19.30: 100 ostacoli F Batterie CIOCCOLONI, SUCCO
19.45: Lungo M Decathlon SORCI
20.05: Alto F Qualificazione BARBAGALLO
20.30: 110 ostacoli M Batterie GHEDINA, VEDANA
21.25: 200 F Batterie CASTELLANI, VALENSIN
21.43: Lungo M Qualificazione INZOLI
22.05: Peso M Decathlon SORCI
22.22: 200 M Batterie CASTELLAZZI, NAPPI
ORARI E GARE AZZURRI NELLA TERZA GIORNATA (NOTTE ITALIANA DEL 8)
2.00: Alto M Decathlon SORCI
 2.15: 100 ostacoli F Semifinali ev. Cioccoloni, Succo
2.40: 110 ostacoli M Semifinali ev. Ghedina, Vedana
3.05: 800 F Semifinali CALIGIANA, MACCHI
3.25: Triplo M Finale CROTTI
3.30: 800 M Semifinali CIARAMELLA
3.55: 200 F Semifinali ev. Castellani, Valensin
4.18: 200 M Semifinali ev. Castellazzi, Nappi
4.45:Giavellotto M Finale VILLA
5.00: 400 M Decathlon SORCI

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