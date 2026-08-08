Castellani in finale nei 200 donne dei Mondiali under 20 con il nuovo record italiano di categoria

“Ho gestito abbastanza bene la giornata, questa mattina era una gara per rompere il ghiaccio e infatti mi sono trovata molto bene anche in semifinale a correre in questa pista. Questa semifinale è stata molto tosta, ho cercato di dare il massimo e sono contenta di questo tempo perché sono vicina al personale: sono contenta anzi contentissima di poter correre questa finale mondiale: ci sono ragazze che sono proprio di un altro calibro, però mi divertirò lo stesso."