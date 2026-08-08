Castellani in finale nei 200 donne dei Mondiali under 20 con il nuovo record italiano di categoria
La 17enne velocista umbra abbatte la barriera dei 23 netti. Finale anche per Succo nei 100 H e per Inzoli nel lungo uominidi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Margherita Castellani ha conquistato la finale dei 200 donne nei Mondiali under 20 di Eugene, chiudendo al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 22"99, grazie al quale ha pure realizzato il nuovo record italiano juniores, nona azzurra di sempre a livello assoluto, migliorando il precedente di 23"09 appartenente a Elisa Valensin, anche lei in gara in un'altra delle tre prove per accedere all'atto conclusivo della disciplina, ma eliminata in virtù del quarto posto con 23"23.
Splendida e per certi versi inaspettata l'impresa della 17enne talentuosissima velocista umbra, 18 anni da compiere solo a novembre e quindi di fatto al primo anno della categoria under 20, già messasi ampiamente in mostra nell'ambito giovanile con il secondo posto in 23"35 negli Europei under 18 di Bankà Bystrica 2024, proprio dietro Valensin, e con la vittoria nell'Eyof 2025 di Skopye con il suo precedente personale di 23"23, ma che nel 2026 dopo la trasferta con la nazionale assoluta a Gaborone in occasione delle World Relays, era stata frenata da problemi fisici con un miglior crono all'aperto, prima della partenza per Eugene, di 23"81.
LE DICHIARAZIONI DI CASTELLANI
"Per me è stata una stagione molto difficile, tutto questo era l'ultima cosa che mi aspettavo da quest’anno. Questa volta c'è stata davvero tanta fatica, però è vero che la fatica ripaga tutto. Tutto quello che verrà nella finale di domani sarà guadagnato."
© Grana/Fidal
Tra i risultati di maggior rilievo della terza giornata della principale manifestazione mondiale giovanile, vanno evidenziate anche le ottime prestazioni della 17enne Alessia Succo, di fatto atleta appartenente ancora alla categoria allieve in quanto del 2009, che ha conquistato a sua volta la finale nei 100 ostacoli con il tempo di 13"17, a tre centesimi dal suo record italiano under 20, ma anche quella del suo pari età anche se già nella categoria juniores perché del 2008, Daniele Inzoli, capace di realizzare nelle qualificazioni del salto in lungo il proprio personale di 8.15, migliorando di 22 centimetri il suo precedente e volando in finale con la miglior misura.
Da ricordare come Inzoli, allenato da Fabrizio Donato, sia compagno di allenamento del triplista Andy Diaz ma anche e soprattutto del 21enne fratello Francesco, a sua volta recentemente esploso con un eccellente 8.27, il quale sarà impegnato nei prossimi giorni negli Europei di Birmingham.
LE DICHIARAZIONI DI SUCCO
“Ho gestito abbastanza bene la giornata, questa mattina era una gara per rompere il ghiaccio e infatti mi sono trovata molto bene anche in semifinale a correre in questa pista. Questa semifinale è stata molto tosta, ho cercato di dare il massimo e sono contenta di questo tempo perché sono vicina al personale: sono contenta anzi contentissima di poter correre questa finale mondiale: ci sono ragazze che sono proprio di un altro calibro, però mi divertirò lo stesso."
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LE DICHIARAZIONI DI INZOLI
"Francesco è tanto forte, lui è la mia ispirazione, il mio stimolo più grande tutti i giorni, sia quando lo vedo al campo, sia quando lo vedo in casa, è un esempio per me, sono venuto qui anche con l'obiettivo di provare ad avvicinarmi, dato che mi aveva staccato di un po'. Con questa prima volta oltre gli otto metri la prima parte del lavoro finalmente è stata fatta. Aspettavo questa misura da tanto tempo, però dai, con la pazienza e con il lavoro si arriva a tutto. Vediamo domani di finire il ‘lavoro’ con la ciliegina sulla torta, speriamo, io darò tutto me stesso per provare ad arrivare il più avanti possibile”.
© Grana/Fidal
ORARI E GARE AZZURRI NELLA QUARTA GIORNATA (SERATA ITALIANA DEL 8)
18.00: 110 ostacoli M Decathlon SORCI
18.30: Marcia 5000 F Finale DI FABIO, PALMONARI
18.35: Triplo F Qualificazione VALENTI
19.00: Disco M Decathlon (Gr. A) SORCI
19.10: Marcia 5000 M Finale COPPOLA, VIDAL
19.45: 4x400 F Batterie ITALIA
20.20: 4x400 M Batterie ITALIA
20.35: Disco M Decathlon (Gr. B) ev. Sorci
20.55: 4x100 F Batterie ITALIA
21.00: Asta M Decathlon (Gr. A) SORCI
21.25: 4x100 M Batterie ITALIA
21.55: Disco M Qualificazione (Gr. A) BARTOLINI, D'ANGELO
22.10: Asta M Decathlon (Gr. B) ev. Sorci
23.15: Disco M Qualificazione (Gr. B) ev. Bartolini, D'Angelo
ORARI E GARE AZZURRI NELLA QUARTA GIORNATA (NOTTE ITALIANA DEL 9)
2.45: Giavellotto M Decathlon (Gr. A) SORCI
3.05: 4x100 mista X Finale ITALIA
3.10: Alto M Finale MARZOLA
3.15: 400 ostacoli F Semifinali FALLETI
3.41: 400 ostacoli M Semifinali MANCINI
4.05: Giavellotto M Decathlon (Gr. B) ev. Sorci
4.25: Lungo M Finale INZOLI
4.33: 100 ostacoli F Finale SUCCO
4.43: 110 ostacoli M Finale
4.53: 3000 F Finale FERRARI, PAOLETTI
5.25: 1500 M Decathlon SORCI
5.50: 200 F Finale CASTELLANI