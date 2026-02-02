Furlani sfida subito Tentoglou nel lungo del meeting di Ostrava

Il fenomenale saltatore azzurro, duplice campione del mondo nel 2025 sia al coperto in Cina che all'aperto in Giappone, ha mostrato nella sua prova parigina di esordio anche una straordinaria solidità nella rincorsa, che era stata l'anno scorso fonte di qualche nullo di troppo, con ben altri 3 salti otre quello vincente superiori alla misura di 8.20, e tale continuità ad alti livelli è spesso preludio di qualcosa di molto importante, ricordando come il suo primato al coperto sia di 8.37 e quello all'aperto di 8.39.