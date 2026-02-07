Milano-Cortina 2026, Paris nella storia: prima medaglia a 36 anni e record di longevità
Dominik Paris entra finalmente nell'Olimpo degli immortali e lo fa riscrivendo i libri dei record. A 36 anni, il campione della Val d'Ultimo è diventato il primo sciatore nella storia dello sci alpino a conquistare la sua prima medaglia olimpica alla quinta partecipazione ai Giochi. Dopo dieci gare a cinque cerchi vissute all'inseguimento del podio, l'azzurro si gode un traguardo storico che lo consacra anche come il secondo medagliato più anziano di sempre in questa disciplina.