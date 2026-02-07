Milano-Cortina 2026, Paris nella storia: prima medaglia a 36 anni e record di longevità

07 Feb 2026 - 13:36

Dominik Paris entra finalmente nell'Olimpo degli immortali e lo fa riscrivendo i libri dei record. A 36 anni, il campione della Val d'Ultimo è diventato il primo sciatore nella storia dello sci alpino a conquistare la sua prima medaglia olimpica alla quinta partecipazione ai Giochi. Dopo dieci gare a cinque cerchi vissute all'inseguimento del podio, l'azzurro si gode un traguardo storico che lo consacra anche come il secondo medagliato più anziano di sempre in questa disciplina. 

Ultimi video

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

I più visti di Altri Sport

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:36
Milano-Cortina 2026, Paris nella storia: prima medaglia a 36 anni e record di longevità
09:26
Nba: Detroit travolge New York, Boston recupera 22 punti a Miami
08:00
Milano Cortina, in 6mila a Livigno per la cerimonia d'apertura
18:42
Milano-Cortina, Carolina Kostner non ha dubbi: "Tifo per Gutmann, crescita bellissima"
17:57
Milano Cortina, grande affluenza per l'apertura dell’Official Olympics Pin Trading Center a tema Looney Tunes