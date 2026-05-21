Hermet lancia il nuovo kit sport & beauty per prepararsi all’estate con Inter, Milan e Juventus

Con l'arrivo della bella stagione, la voglia di rimettersi in forma e ritrovare il proprio benessere diventa una priorità. Per accompagnare ogni sessione di allenamento con il massimo del comfort e della praticità, Hermet presenta il nuovo Kit Sport & Beauty: l'alleato perfetto per la palestra e il compagno ideale per prepararsi all'estate.
Caratterizzato dal claim “Il tuo allenamento, il tuo stile, i tuoi accessori”, il set nasce per rispondere alle esigenze di chi cerca funzionalità senza rinunciare a un'estetica curata. Il kit si compone di due elementi essenziali e perfettamente coordinati:
Telo Sport: Realizzato in morbida microfibra fast dry altamente assorbente ma straordinariamente leggera, è pensato per occupare il minimo spazio nella borsa da palestra. Asciuga rapidamente ed è perfetto sia durante il workout che per la doccia.
Beauty Case abbinato: Capiente e resistente, è ideale per contenere tutto il necessario per la cura personale prima e dopo l’allenamento.
La passione sportiva da portare sempre con sé Oltre alla collezione classica, Hermet dedica questo lancio speciale agli amanti del grande calcio. Il kit è infatti disponibile nelle versioni ufficiali con i colori e i loghi dei club più amati: Milan, Juventus e l’Inter, quest'ultima reduce dal freschissimo trionfo in campionato con la conquista dello scudetto. Un modo perfetto per i tifosi per celebrare la propria passione calcistica anche durante i momenti di training.
Perfetti in palestra, ideali per la doccia e pronti per essere messi in valigia per le prossime vacanze al mare: i nuovi set Hermet coniugano qualità dei materiali e versatilità, trasformando l'accessorio sportivo in un vero e proprio dettaglio di stile.
I kit sono già disponibili presso i migliori negozi di homewear, i principali department store e sulle più prestigiose piattaforme online.
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