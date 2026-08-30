Giochi del Mediterraneo, pallavolo maschile: Italia conquista il bronzo

L'Italia maschile conquista la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Al PalaMazzola di Taranto, gli azzurri di Vincenzo Fanizza superano la Turchia al tie-break 3-2 (25-19, 24-26, 25-18, 23-25, 15-10) nella finale per il 3°/4° posto e chiudono così sul podio la rassegna. L'Italia aveva chiuso al primo posto la fase a gironi nel gruppo A, prima di arrendersi alla Grecia in semifinale al termine di una combattuta sfida conclusa 3-2. Per la squadra italiana si tratta della seconda medaglia di bronzo consecutiva ai Giochi del Mediterraneo, dopo quella conquistata a Orano nel 2022.