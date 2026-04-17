Fortunato dalla consacrazione mondiale nella marcia in Brasile ai nuovi obiettivi

"Si è così. Ogni tanto perdevo il contatto col gruppo perché mentalmente ero preoccupato per le due proposte di squalifica e questo mi portava a deconcentrarmi dallo spingere. È stata una lotta continua gestire questo tipo di pensieri negativi, che ho avuto fino a meno di un km dall'arrivo quando a quel punto rischiare per vincere ne valeva la pena, e ho dato tutto quello che avevo".