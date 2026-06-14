Il Mondiale spezzato: i 'time-out' della Fifa accendono la polemica

I Mondiali 2026 sono appena iniziati e la prima, grande, polemica non riguarda un gol annullato o un rigore contestato, ma il cuore stesso del gioco. Sotto accusa ci sono le nuove "pause idratazione" (o cooling breaks) introdotte dalla Fifa a dicembre scorso: due interruzioni obbligatorie da tre minuti ciascuna, una a metà di ogni tempo, decise dall'arbitro a prescindere dalle reali condizioni meteo. Una misura presentata ufficialmente come uno scudo sanitario per proteggere i calciatori dal clima torrido di Stati Uniti, Messico e Canada, ma che si è trasformata istantaneamente nel bersaglio di critiche feroci da parte di tifosi, tecnici e addetti ai lavori. La tesi è una sola: la salute è solo un pretesto per regalare alle televisioni sei minuti di spot a caro prezzo.
Il caso Fox e lo scandalo "Watergate"
Il caso è esploso negli Stati Uniti durante la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica: subito dopo il gol del messicano Raul Jimenez al 67', il telecronista della Fox Ian Darke ha introdotto la pausa annunciando che il break era "offerto da Powerade", dando il via a circa due minuti di pubblicità a schermo intero. Il problema è che la regia si è mossa tardi per non perdersi le immagini dell'esultanza dei tifosi e, per recuperare i millenari spazi pubblicitari già venduti, è rientrata in ritardo sul campo. Quando l'arbitro Wilton Sampaio ha fischiato la ripresa del gioco, Fox stava ancora trasmettendo uno spot dell'Adidas, facendo perdere ai telespettatori americani azioni importanti della partita.
La stampa britannica, guidata dall'Independent, ha ribattezzato ironicamente il caso "Watergate": un gioco di parole che unisce l'acqua (water) per l'idratazione e lo storico scandalo politico del 1972 che portò alle dimissioni di Nixon. Un'analogia che fotografa perfettamente l'imbarazzo generale, avvertito anche all'interno dello stesso studio Fox. Se l'ex calciatore Alexi Lalas ha commentato lo stop definendolo la "fine del primo quarto" (in pieno stile football americano), la sua collega ed ex campionessa del mondo Carli Lloyd è stata tranciante: "La detesto". Nel frattempo, la concorrenza ha dimostrato che un'altra via è possibile. L'emittente in lingua spagnola Telemundo ha scelto di non interrompere mai il feed live, affidandosi solo a grafiche pubblicitarie laterali e pungolando i rivali: "Noi non mandiamo spot durante la pausa. Unitevi a noi per godervi il football senza interruzioni".
Un business da Super Bowl
Che dietro la svolta verde e salutista della Fifa si nasconda un business colossale lo dicono i numeri. Michael Johnson, analista per S&P Global, ha stimato che in questo Mondiale si disputeranno ben 208 interruzioni totali per complessivi 624 minuti di stop. Con un pubblico globale oceanico, ogni singolo spazio pubblicitario all'interno dei time-out "può raggiungere prezzi da Super Bowl, oscillando tra i 7 e i 9 milioni di dollari". Un bottino enorme soprattutto per Fox, che in passato aveva strappato i diritti di questo Mondiale per "soli" 500 milioni di dollari (a fronte di un valore stimato di 1,5 miliardi) come risarcimento da parte della Fifa per aver spostato il Mondiale del Qatar in inverno, danneggiando i palinsesti autunnali della rete.
La rivolta dei tecnici: attacco frontale di Klopp
Se nel 2014, in Brasile, i cooling breaks scattavano solo con temperature estreme (calcolate tramite l'indice del bulbo umido superiore ai 32 gradi), oggi l'obbligatorietà della norma fa storcere il naso ai ct, preoccupati per l'impatto sul ritmo di gioco. "Mi va bene solo quando le condizioni sono estreme, ma se il clima è buono è superfluo", ha dichiarato Mauricio Pochettino.
Sulla stessa linea il francese Didier Deschamps ("Cambia completamente il calcio, una squadra magari sta andando benissimo e tre minuti fanno perdere il ritmo") e il portoghese Roberto Martinez. Ma l'affondo più duro e poetico è arrivato dagli studi della tv tedesca ZDF per bocca di Jurgen Klopp: "Il calcio è preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici con aria condizionata. Questa novità viene presentata come uno scudo per il benessere dei giocatori, una nobile arma contro il caldo, ma in realtà è solo una gabbia dorata costruita per gli sponsor. Una partita dovrebbe scorrere come un fiume. Invece costruiamo dighe per permettere il passaggio della pubblicità. È pericoloso per lo spirito del gioco. Il calcio era l’evento principale, ora rischia di diventare la musica di sottofondo di uno spettacolo pubblicitario. Il rischio è che il calcio diventi solo l’interruzione tra una pubblicità e l’altra".