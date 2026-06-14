Il Mondiale spezzato: i 'time-out' della Fifa accendono la polemica

Sulla stessa linea il francese Didier Deschamps ("Cambia completamente il calcio, una squadra magari sta andando benissimo e tre minuti fanno perdere il ritmo") e il portoghese Roberto Martinez. Ma l'affondo più duro e poetico è arrivato dagli studi della tv tedesca ZDF per bocca di Jurgen Klopp: "Il calcio è preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici con aria condizionata. Questa novità viene presentata come uno scudo per il benessere dei giocatori, una nobile arma contro il caldo, ma in realtà è solo una gabbia dorata costruita per gli sponsor. Una partita dovrebbe scorrere come un fiume. Invece costruiamo dighe per permettere il passaggio della pubblicità. È pericoloso per lo spirito del gioco. Il calcio era l’evento principale, ora rischia di diventare la musica di sottofondo di uno spettacolo pubblicitario. Il rischio è che il calcio diventi solo l’interruzione tra una pubblicità e l’altra".